Kai Nesselrath nieuwe creatief directeur bij Carven

Carven benoemt een nieuwe ontwerpdirecteur. Het Franse merk heeft Kai Nesselrath benoemd tot creatief directeur, zo meldt Carven maandag. Zijn eerste collectie voor het label wordt gepresenteerd tijdens de komende modeweek in Parijs in het najaar.

Als nieuwe ontwerpdirecteur van het merk treedt de in Duitsland geboren en in Italië opgegroeide ontwerper in de voetsporen van Mark Thomas. Zijn vertrek werd in april aangekondigd door het merk, dat deel uitmaakt van de ICCF-groep (Icicle Carven China France). Thomas, die de functie overnam van de huidige Bottega Veneta-ontwerpster Louise Trotter, was ongeveer anderhalf jaar in deze rol actief.

Saint Laurent-ontwerper stapt over naar Carven

Nesselrath studeerde aan de Accademia di Belle Arti di Roma, volgde cursussen aan de Londense modevakschool Central Saint Martins en studeerde uiteindelijk af aan het Florentijnse mode-instituut Polimoda. Zijn carrière begon onder leiding van Karl Lagerfeld bij het Franse luxemodehuis Chanel, voordat hij overstapte naar Saint Laurent, waar hij een decennium werkzaam was. Daar werd hij uiteindelijk benoemd tot hoofdontwerper voor de damescollecties, voordat hij de overstap naar Carven maakte.

Zijn benoeming is volgens het persbericht een volgende belangrijke stap in de heropbouw van het merk, die in 2023 is ingezet. Het doel is om aan te sluiten bij de oprichtingsvisie van het modehuis uit 1945: een onmiskenbaar Franse en tegelijkertijd inclusieve benadering van mode, gebaseerd op compromisloze creativiteit, uitmuntende productkwaliteit en relevantie voor het moderne leven.

“We zijn erg blij Kai bij Carven te verwelkomen”, aldus Shawna Tao, CEO van Carven. “Het perspectief van een nieuwe generatie op de wereld is vandaag de dag bijzonder belangrijk. De essentie van Carven ligt in een frisse en gedurfde creatieve geest, en we zijn ervan overtuigd dat Kai bij uitstek geschikt is om dit te interpreteren en tot uiting te brengen.”