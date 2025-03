Kantoor ethiek: Pesten, een trend in de modewereld die we niet moeten najagen

Laten we het hebben over iets dat niet op de cover van een modemagazine belandt, maar wél een hardnekkige vlek is op het witte overhemd van de modewereld: pestgedrag op de werkvloer. Terwijl we op social media diversiteit en inclusiviteit vieren, blijkt achter de schermen dat het er op de werkvloer soms minder picture perfect aan toegaat. De mode-industrie staat bekend om haar creatieve, dynamische en snelle karakter, maar laten we eerlijk zijn: dat ‘snelle’ kan ook een keerzijde hebben. Er lijkt soms vergeten te worden dat een gezonde en veilige werkcultuur essentieel is voor succes en resultaat.

Case uit de praktijk: Lisa en het onzichtbare script

Neem Lisa, een jonge verkoopmedewerker bij een bekende modeketen. Enthousiast, gedreven en met een passie voor mode begon ze aan haar nieuwe baan. Maar al snel kreeg ze het gevoel dat ze bij een modeshow zonder uitnodiging was beland. De minst aantrekkelijke shifts, geen uitnodiging voor de vrijdagmiddagborrel en haar suggesties werden steevast genegeerd.

Lisa dacht eerst nog: “Ligt het aan mij? Ben ik niet ‘fashion’ genoeg?” Maar toen zelfs op haar verjaardag niemand iets zei en ze systematisch werd overgeslagen bij het koffierondje, wist ze dat het niet in haar hoofd zat. Toch durfde ze haar gevoelens niet meteen te uiten. Niemand wil ‘die persoon’ zijn die als een zeur of – erger nog – als een klikspaan wordt gezien. Maar elke dag met buikpijn naar je werk gaan?

Ze verzamelde al haar moed en plande een gesprek in met haar leidinggevende. Die wuifde het echter weg met een dooddoener van jewelste: “Je moet gewoon wat steviger in je schoenen staan.” Hup, zelfvertrouwen richting het nulpunt. Lisa overwoog om een andere baan te zoeken, maar gelukkig kwam ze bij de vertrouwenspersonen van de organisatie terecht. Samen onderzochten ze waar ze tegenaan liep. Om te beginnen was het fijn dat Lisa gehoord werd en haar hele verhaal kon doen, zodat de emotie kon zakken. Ze kreeg handvatten om haar situatie aan te kaarten en bespreekbaar te maken.

Wat bleek? Binnen de organisatie bleek een cultuur te zijn waarbij je je plek moet verdienen, dat zich door de jaren heen heeft ontwikkeld tot een onbedoelde pestcultuur en waar nieuwkomers zich buiten gesloten voelden. Later bleek ook dat verschillende mensen zich al langer niet meer senang voelden in de organisatie, maar ze niets durfden te zeggen. De verjaardag was wel een klassiek geval van miscommunicatie. Iedereen kondigt zijn verjaardag zelf aan en bepaalt wanneer hij of zij wil trakteren. Door een training en open teamgesprekken werd de lucht geklaard en werd pesten – of het gevoel gepest te worden – bespreekbaar gemaakt. Fast forward een jaar: Lisa’s verjaardag werd gevierd, en iedereen kon er zelfs om lachen.

Grensoverschrijdend gedrag herkennen

Grensoverschrijdend gedrag komt in allerlei vormen én maten voor, en pestgedrag idem dito. Vaak kan dit intern worden opgelost, maar wat kun je als leidinggevende of ondernemer preventief doen?

Herken de signalen: een medewerker wordt structureel genegeerd of buitengesloten;

er worden ‘grapjes’ gemaakt die eigenlijk helemaal niet zo grappig zijn;

informatie wordt bewust achtergehouden, waardoor iemand fouten maakt;

er is sprake van intimidatie of vernedering – soms zelfs door leidinggevenden;

de gepeste medewerker meldt zich vaker ziek of trekt zich steeds meer terug of doet niet mee aan het gesprek;

Wat kun je doen als organisatie?

Gelukkig kun je als werkgever of leidinggevende meer doen dan alleen adviseren ‘sterker in je schoenen te staan’. Hier een paar concrete stappen:

creëer een open cultuur – Check regelmatig in bij je medewerkers. Een veilige omgeving begint met luisteren.

– Check regelmatig in bij je medewerkers. Een veilige omgeving begint met luisteren. train je leidinggevenden – Zij spelen een cruciale rol in het signaleren en aanpakken van pestgedrag. Geef ze de tools om dit te herkennen én op een constructieve manier aan te pakken.

– Zij spelen een cruciale rol in het signaleren en aanpakken van pestgedrag. Geef ze de tools om dit te herkennen én op een constructieve manier aan te pakken. stel een (externe) vertrouwenspersoon aan – Dit verlaagt de drempel voor medewerkers om ongewenst gedrag te melden zonder bang te zijn voor represailles.

– Dit verlaagt de drempel voor medewerkers om ongewenst gedrag te melden zonder bang te zijn voor represailles. maak gedragsregels helder – Iedereen moet weten wat wél en niet oké is op de werkvloer. Een duidelijke code of conduct helpt hierbij.

– Iedereen moet weten wat wél en niet oké is op de werkvloer. Een duidelijke code of conduct helpt hierbij. grijp in bij signalen – Negeer klachten niet. Pak het serieus aan en zorg dat medewerkers veilig melding kunnen maken van ongewenst gedrag zonder dat ze als verrader worden gezien.

Tijd voor een modewereld zonder giftige vibes! Een veilige werkomgeving is geen luxe, maar een must-have. Een goed teamgevoel, respect en open communicatie zorgen voor een sfeer waarin iedereen – van stagiair tot CEO – optimaal kan presteren.