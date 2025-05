Kering benoemt nieuwe CEO voor Brioni

Het Franse luxeconcern Kering heeft nieuwe CEO's benoemd voor zijn merken Brioni en Ginori 1735. Federico Arrigoni neemt de leiding over bij de Italiaanse herenmode specialist Brioni, terwijl Mehdi Benabadji de functie van algemeen directeur krijgt bij porselein aanbieder Ginori 1735, zo deelt Kering in een persbericht. Beide benoemingen zijn op 6 mei in werking getreden.

Arrigoni volgt bij Brioni Benabadji op, die het merk sinds 2020 leidde. De nieuwe CEO van Brioni komt van Saint Laurent, waar hij sinds juli 2023 actief was als plaatsvervangend algemeen directeur. Hij kwam in 2015 bij het Franse modehuis, dat eveneens tot Kering behoort, en nam de leiding over van de afdeling personeelszaken. Daarvoor was hij al in deze functie actief voor merken als Gucci en Dolce & Gabbana.

In 2020 nam hij bij Saint Laurent de rol van president voor Azië-Pacific op zich. Een jaar later was hij tevens verantwoordelijk voor de functie van commercieel directeur, tot hij in 2023 zijn huidige functie aanvaardde. Arrigoni begon zijn carrière in 1996 bij de Franse sportartikelen retailer Decathlon, waar hij verschillende functies in de detailhandel bekleedde met toenemende verantwoordelijkheid.

Als CEO van Brioni moet Arrigoni de wereldwijde positionering van het huis verder verstevigen en de aantrekkingskracht en het succes ervan vergroten. Hij rapporteert aan Francesca Bellettini, plaatsvervangend algemeen directeur van Kering.

“Ik ben ervan overtuigd dat zijn uitgebreide kennis van de branche en zijn sterke internationale ervaring hem tot de ideale kandidaat maken om Brioni naar de volgende ontwikkelingsfase te leiden en voort te bouwen op de opmerkelijke geschiedenis en de successen van het huis”, aldus Bellettini.

CEO van Brioni stapt over naar Ginori 1735

De voorganger van Arrigoni stapt ondertussen over naar Ginori 1735, waar hij de volgende uitbreidingsfase van het Florentijnse porseleinmerk moet stimuleren en de positie in het wereldwijde luxe lifestyle- en huishoudelijke artikelen segment verder moet uitbouwen. Hij zal rapporteren aan Jean-Marc Duplaix, plaatsvervangend algemeen directeur en operationeel directeur van Kering.

“Ginori 1735 is een juweel van Italiaans vakmanschap op het gebied van porselein, tafelcultuur en decoratie, en ik ben blij dat Mehdi zijn diepgaande kennis van traditioneel vakmanschap en zijn uitgebreide ervaring in de internationale merkontwikkeling in het huis zal inbrengen”, aldus Duplaix. “Ik ben ervan overtuigd dat hij Ginori 1735 zal helpen om de volgende fase van zijn wereldwijde groei te bereiken.”

Mehdi Benabadji: Credits: Brioni