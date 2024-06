Kering creëert een nieuwe functie en benoemt eerste Group Chief Brand Officer

Kering verwelkomt op 1 juli 2024 een nieuwe Group Chief Brand Officer. Het is Laurent Claquin die de rol zal vervullen, dat maakt Kering bekend in een persbericht. In deze functie rapporteert Claquin rechtstreeks aan deputy CEO Jean-Marc Duplaix.

Claquin lijkt een geheel nieuwe functie te gaan vervullen. De functie heeft, volgens Kering, het doel de aantrekkingskracht van het bedrijfsmerk Kering te vergroten en de zichtbaarheid en invloed ervan te verbreden. De Group Chief Brand Officer is verantwoordelijk voor het definiëren en coördineren van de interne en externe communicatie van Kering. Claquin zal ook de modehuizen helpen met het versterken van hun ‘communicatie-inspanningen’.

Claquin stapte in 2005 Kering binnen en bekleedde diverse functies, zoals vicevoorzitter van de communicatieafdeling en Head of Corporate Social Responsibility. Van 2017 tot 2018 was hij ook CEO van Tomas Maier, aldus het persbericht.