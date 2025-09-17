Kering: Francesca Bellettini nieuwe CEO en voorzitter van Gucci

Zijn vertrek hing al weken in de lucht en vandaag, in de late namiddag, kwam de bevestiging. Gucci maakte via een persbericht bekend dat Stefano Cantino heeft besloten het bedrijf te verlaten. In een ander persbericht kondigt het Franse bedrijf aan dat Francesca Bellettini de nieuwe CEO en voorzitter van Gucci is.

Het vertrek van Cantino en de komst van Bellettini aan het hoofd van Gucci geven aan dat de strategie van Luca de Meo, sinds afgelopen maandag CEO van Kering, snel vorm krijgt.

Luca de Meo: “Op dit cruciale moment wil ik een slankere en beter gedefinieerde organisatie opbouwen waarin de beste talenten onze modehuizen leiden”

“Ik bedank Gucci en Kering voor de professionele kans die mij is geboden. Het is een eer voor mij om te hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het bedrijf in zo'n belangrijke fase van zijn evolutie”, aldus Cantino in het persbericht.

Cantino trad in mei 2024 in dienst bij Gucci en werd in oktober van datzelfde jaar benoemd tot CEO van het Florentijnse modehuis, onder leiding van Francesca Bellettini.

“Ik wil Stefano bedanken voor zijn toewijding aan Gucci. Tijdens zijn ambtstermijn heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het versterken van de kernwaarden van het merk en het definiëren van de positionering. We danken hem voor zijn inzet en wensen hem veel succes met zijn toekomstige projecten”, benadrukte de nieuwe CEO en voorzitter van Gucci, Francesca Bellettini.

“Op dit cruciale moment wil ik een slankere en beter gedefinieerde organisatie opbouwen waarin de beste talenten onze modehuizen leiden. Gucci, als vlaggenschip van onze groep, verdient de grootste aandacht, en Francesca, een van de meest ervaren en gerespecteerde professionals in onze branche, zal het leiderschap en het onberispelijke uitvoerend vermogen leveren dat nodig is om het merk terug te brengen naar de plaats waar het recht op heeft”, aldus Luca de Meo.

“Ik ben zeer vereerd de directe verantwoordelijkheid voor Gucci op me te nemen, een van de meest iconische luxemerken ter wereld. Ik kijk ernaar uit om te werken onder leiding van Luca de Meo, wiens innovatieve en frisse perspectief ons inspireert om grenzen te verleggen. Ik ben enthousiast om deze nieuwe uitdaging aan te gaan samen met het hele Gucci-team en aan de zijde van Demna, wiens creativiteit ik altijd heb bewonderd”, aldus Bellettini.

Jean-Marc Duplaix blijft aan als operationeel directeur van de Kering Groep en ondersteunt Luca de Meo zowel bij de ontwikkeling van de groep als bij het beheren van de organisatie.

In het kader van deze verandering wordt de functie van vice-algemeen directeur van Kering opgeheven.