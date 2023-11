Khaite-ontwerper en Willy Chavarria grote winnaars bij CFDA Awards

De CFDA Awards zijn weer uitgereikt. Meerdere grote ontwerpers vielen in de prijzen, waaronder Catherine Holstein van Khaite en Willy Chavarria, zo blijkt uit een statement van de organisatie.

Holstein won de award American Womenswear Designer of the Year. Chavarria won deze in de mannenmode categorie. Ontwerpduo Ashley Olsen en Mary-Kate Olsen wonnen American Accessory Designer of the Year. De Emerging Designer prijs ging naar Rachel Scott van het merk Diotima.

Daarnaast werd Vera Wang geëerd voor haar impact op bruidsmode, ontving Domenico De Sole The Founder’s Award en ging de International Award naar Jonathan Anderson voor zijn werk bij JW Anderson en Loewe.