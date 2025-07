Kik benoemt nieuwe inkoopdirecteur

KiK Textilien und Non-Food GmbH benoemt Agnieszka Jaworska met ingang van 1 november tot inkoopdirecteur. Zij neemt de leiding over de afdelingen Inkoop, Assortimentsvorming en Verwerving.

“Met Agnieszka Jaworska verwelkomen we een sterke persoonlijkheid en ervaren manager met tientallen jaren ervaring in de retail. Ze past perfect bij Kik en is een waardevolle aanvulling op het managementteam”, aldus Christian Haub, voorzitter van de KiK-aandeelhouder Tengelmann Twenty-One KG.

Nieuwe inkoopdirecteur met mode- en retailervaring

De nieuwe inkoopdirecteur komt van de Pepco Group en brengt ervaring mee op het gebied van retail, discount, textiel en mode. Jaworska was twaalf jaar werkzaam voor het moederbedrijf van de gelijknamige discounter. Meest recent was zij werkzaam als Group Commercial Director bij het in Londen gevestigde bedrijf. Daarvoor bekleedde ze functies zoals Buying Director en Clothing Director. Voordat ze bij Pepco werkte, was ze van 2002 tot 2013 Chief Commercial Officer bij het Duitse damesmodemerk Orsay GmbH.

“Agnieszka Jaworska is een retailexpert in hart en nieren”, zegt Kik-CEO Patrick Zahn. “Ze zal de toekomstige koers van Kik mede bepalen en het bedrijf met slimme assortimentsstrategieën helpen om ook in de toekomst een succesvolle textiel- en non-food retailer te blijven.”

Naast Jaworska en Zahn maakt ook financieel directeur Christian Kümmel nog steeds deel uit van het managementteam.

Dit nieuws volgt na het vertrek van COO Dirk Ankenbrand, die Kik op 1 juli ‘om persoonlijke redenen’ heeft verlaten.