Kiki Hagen lanceert podcast over UPV Textiel

Voormalig Tweede Kamerlid Kiki Hagen start een eigen podcastserie waarin de rol van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel centraal staat. In De Klerenkwestie gaat Hagen in gesprek met verschillende sleutelfiguren uit de sector om de uitdagingen én kansen van de nieuwe regelgeving te verkennen.

Hagen, sinds eind 2024 directeur van producentenorganisatie Collectief Circulair Textiel (CCT), noemt de serie een manier om de dialoog in de keten te versterken. “Met deze podcastserie krijg je vanuit alle perspectieven mee waar de uitdagingen liggen, maar ook welke mogelijkheden er zijn om tot toekomstbestendige oplossingen te komen. En het mooie is dat iedereen mee kan luisteren. Dit is slechts het begin, maar we zijn ervan overtuigd dat dit een interessante dialoog openbreekt”, aldus Hagen in een persbericht.

In de eerste reeks schuiven onder meer Ankie van Wersch (MVO Nederland), Thami Schweichler (United Repair Centre), Pieter van Barneveld (New Wave Textiles), Janine Röling (CCT) en Willem Swager (Patagonia) aan. Volgens Hagen maakt juist die diversiteit de gesprekken waardevol. “De UPV raakt hen allemaal op een andere manier. Dat maakt de gesprekken heel erg dynamisch en leerzaam. Hoewel de UPV bedrijven dwingt om verantwoordelijkheid te nemen, biedt het ook enorme kansen voor innovatie en samenwerking.”

De Klerenkwestie is te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts en andere podcastplatformen.