Kiki Hagen zwaait af bij Collectief Circulair Textiel

Voor voormalig politica Kiki Hagen eindigt per februari ook haar dienstverband bij Collectief Circulair Textiel (CCT). Ze werkte er ruim een jaar en ze zijn in goed overleg uit elkaar gegaan. Wie haar opvolgt, is nog niet bekend.

Ze kondigt haar vertrek aan op LinkedIn met een reflectie: “De afgelopen periode heb ik met veel overtuiging gewerkt aan wet- en regelgeving die Nederland in staat stelt Europees pionier te zijn op het gebied van circulair textiel. Dat begon voor mij in de Tweede Kamer en kreeg een vervolg in de praktijk bij CCT.”

Hoewel ze aangeeft dat haar baan als beleidsmaker haar beviel, wil ze zich graag breder oriënteren, schrijft ze, “op thema’s als milieu, circulaire economie, duurzaamheid, natuur, luchtvaart, infrastructuur en waterstaat, onderwijs en jeugd.” Hagen zoekt nu naar een volgende werkgever.

Met het oog op haar opvolger, die nog gezocht wordt, laat Hagen zich positief uit over de stichting: “CCT is een jonge, dynamische organisatie die in korte tijd stevig op de kaart is gezet en een onmisbare rol speelt in de transitie naar circulair textiel. Iedereen die gemotiveerd is om in deze wereld echt verschil te maken, nodig ik van harte uit om te solliciteren naar het directeurschap.”

CCT is een producentenorganisatie, gericht op de uitrol van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV). Het is de enige in Nederland die voortkomt uit een milieuorganisatie: Fair Resource Foundation. Janine Röling is de oprichter.