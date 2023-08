Kiki Hirschfeldt nieuwe eigenaar van Coebergh Communicatie & PR

Coebergh Communicatie & PR is vanaf vandaag in handen van Kiki Hirschfeldt, zo meldt het bureau op LinkedIn. Oprichter Gervaise Coebergh vertrekt bij het bedrijf.

Het communicatiebureau is in 1997 opgericht door Gervaise Coebergh. Hirschfeldt werkt sinds 2003 bij het bureau. “Onder dezelfde naam zal ik met trots en enthousiasme, samen met het team, het bureau verder brengen in een steeds digitaler en interactiever medialandschap. Ik verheug mij erop Coebergh door een volgende fase te leiden, met veel respect en waardering voor onze herkomst en ons dna,” aldus Hirschfeldt in het bericht.

Gervaise Coebergh zal zich na haar vertrek richten op haar andere bedrijven, waaronder landgoed Mariahoeve en natuurkampeerterrein Voscheheugte, aldus het bericht.