Kim Jones wordt womenswear ontwerper bij Fendi

Modeontwerper Kim Jones neemt er een extra taak bij. Jones is al geruime tijd de ontwerper van Dior Men, maar is vanaf nu ook de ontwerper voor de womenswear ready-to-wear afdeling van Fendi, zo meldt het laatstgenoemde merk op social media. Jones zal dus verantwoordelijk zijn voor twee verschillende merken.

Jones gaat bij Fendi samenwerken met Silvia Venturini Fendi. Venturini Fendi was tot nu toe verantwoordelijk voor Fendi sinds de dood van Karl Lagerfeld in 2019. Lagerfeld stond al sinds 1965 aan het creatieve hoofd bij het Italiaanse modehuis. Venturini Fendi blijft artistiek directeur de menswear en accessoires collecties bij Fendi, aldus het statement.

Het is de eerste stap van Kim Jones in de damesmode. Jones heeft al een flinke carrière opgebouwd in de modebranche. Hij heeft onder andere gewerkt bij Umbro, Mulberry, Alexander McQueen. Alfred Dunhill en Louis Vuitton.