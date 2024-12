Kim Poldner benoemd tot nieuwe wetenschappelijk directeur CET bij Hogeschool van Amsterdam

Kim Poldner wordt de nieuwe interim-wetenschappelijk directeur van het Centrum voor Economische Transformatie (CET) aan de Hogeschool van Amsterdam. Poldner treedt op 1 januari 2025 officieel in deze rol, zo wordt bekendgemaakt in het bericht van de Hogeschool van Amsterdam.

Poldner neemt ruim twintig jaar ervaring als ondernemer en onderzoeker op het gebied van duurzaam ondernemen (in de mode-industrie) met zich mee. Men kan Poldner kennen als de oprichter van de eerste eco modewinkel in Nederland en initiatiefnemer van het online platform ‘Eco Fashion World’. In 2018 richtte ze het Circular Fashion Lab op aan de Wageningen Universiteit en in 2020 runde ze een pop-upstore ‘Kleer’ - een action research lab voor circulair business model innovatie in mode, zo is af te leiden van haar LinkedIn-pagina.

Als onderzoeker richt ze zich voornamelijk op het kruispunt business, design en duurzaamheid. Poldner schreef een aantal bekroonde casestudies over pioniers op het gebied van duurzame mode, zoals Veja, I-did en Osklen.

“Haar academische achtergrond, gecombineerd met een ondernemersperspectief, sluit goed aan bij de vraagstukken waar het Centrum voor Economische Transformatie op dit moment mee te maken heeft”, schrijft de hogeschool. “Poldner is goed bekend met de faculteit, onder andere vanuit haar rol als commissielid bij de externe evaluatie van het Kenniscentrum Bedrijfseconomie in november 2021 en de interne evaluatie in april 2024.”