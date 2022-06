Kindermode: Managing partner Jeannine Butzelaar vertrekt bij Jolo Fashion Groep

Jeannine Butzelaar vertrekt bij kindermodegroep Jolo Fashion Group, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Butzelaar is op dit moment managing partner van de groep en is bijna 9 jaar werkzaam geweest bij het bedrijf wanneer ze op 1 juli vertrekt.

Butzelaar vertrekt om zich op andere activiteiten te richten, aldus het bericht. De opvolging van de topvrouw zal intern worden ingevuld, zo meldt de Jolo Fashion Group.

"Wij voelen het vertrek van Jeannine als een groots gemis en spreken onze waardering en respect uit voor de wijze waarop zij zich de afgelopen jaren onvoorwaardelijk heeft ingezet en wat heeft geresulteerd in een positief resultaat voor de groep," aldus algemeen directeur en eigenaar van de groep Patrick Lohle in het persbericht. Jolo Fashion Group roemt Butzelaar voor haar 'grote daadkracht, drive voor kwaliteit, oog voor de belangen van collega's en haar passie voor duurzaamheid'.

Jolo Fashion Group heeft een groot aantal kindermodemerken in het portfolio. Zo heeft het Le Chic, Le Chic Garcon, Moodstreet, Tygo & Vito, Bellaire, NoBell, Like Flo, B.Nosy, Street Called Madison, Super Rebel, Elle Chic, Red & Blu, Just Beach, Moodstreet Petit, Seven One Seven, Nono en The New Chapter in het portfolio.