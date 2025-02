Kingpins-oprichter Andrew Olah doet stap terug

Andrew Olah gaat zich richten op een ander project. De oprichter van denimbeurs Kingpins deelt dat hij ‘een nieuwe rol’ heeft geaccepteerd en niet langer aandelen heeft van Kingpins.

Olah geeft in een ‘founders letter’ aan dat hij niet meer betrokken is bij de dagelijkse operationele activiteiten. “Het was leuk (meestal) om een startup te hebben en deze te zien groeien - het was als een kind op de wereld zetten. Kingpins is nu volwassen en het heeft een ander soort management en visie nodig”, zo is te lezen in de brief. Olah dankt daarbij Kingpins en Messe Frankfurt én de bezoekers en leveranciers van Kingpins.

Het nieuwe project waar Olah zich op zal focussen heeft de naam Jeansland gekregen. “Het is een zowel podcastserie als een nieuws aggregator. Wie mij kent weet dat ik graag zoveel mogelijk mensen ontmoet uit onze industrie en wil delen wat ik weet en hoor. Ik heb ook een diepgewortelde behoefte om mensen te verbinden met nieuws en andere site die ze wellicht niet zouden vinden zelf.”