Kleding deelplatform Loosh officieel gelanceerd

Er staat een bruiloft of een festival op de planning. Duikt u dan uw garderobe in om een outfit samen te stellen of koopt u nieuwe kledingstukken? Velen kiezen voor dat laatste. Maar, wat nou als u kleding kon lenen? Dat dachten jonge ondernemers Manon den Dekker en Christopher Leembruggen ook. Dus lanceerden zij Loosh.

Loosh, de afkorting voor Look Share, is een deelplatform voor kleding en lanceerde onlangs via een app, zo staat in het persbericht. Het doel van de app is om het delen van kleding makkelijker te maken en een antwoord te bieden op alle kledingstukken die slechts voor enkele gelegenheden gekocht worden.

Gebruikers van de app kunnen hun persoonlijke stijl laten zien door kledingstukken toe te voegen aan hun online garderobe, zo is te lezen. Een andere gebruiker kan vervolgens een leenverzoek sturen. De gebruikers kunnen vervolgens met elkaar chatten en afspraken maken met de eigenaar van de kleding.

Den Dekker en Leembruggen hopen met Loosh het perspectief van de consument te kunnen veranderen. “We streven naar een wereld waarin de afweging tussen goedkoop en duurzaam niet meer gemaakt hoeft te worden. Ik geloof dat een groot gedeelte van de consumenten wel beter wil, maar simpelweg niet de middelen heeft om dat te kunnen waarmaken. Uiteindelijk blijven we toch gemaksdieren. Ik geloof dat we met technologie de consument op deze manier sneller een zetje in de goede richting kunnen geven", aldus de ondernemers.