‘Koning van de schoudervulling’, ontwerper Claude Montana (76), overleden

Ontwerper Claude Montana is op 76-jarige leeftijd overleden. Het nieuws wordt bevestigd door het Franse Fédération de la Haute Couture et de la Mode. Montana maakte furore in de jaren ‘80 van de vorige eeuw en staat onder andere bekend als ‘Koning van de schoudervulling’.

Montana richtte in 1979 zijn eigen merk op, nadat hij in 1975 al begon met het tonen van zijn eigen ontwerpen. Hij schaarde zich al snel bij het legio non-conformisten van de jaren ‘80 zoals Jean Paul Gaultier en Thierry Mugler. Hij was een van de ontwerpers die het concept van ‘powerdressing’ introduceerde, een concept dat uiteindelijk het decennium definieerde.

Naast zijn eigen merk werkte hij ook kort voor modehuis Lanvin. Hij werkte daar van 1989 tot en met 1992 en hij was er verantwoordelijk voor de haute couture collectie. Voor zijn werk bij Lanvin won hij meerdere prijzen.

"Het werk van Claude Montana belichaamde uitzonderlijk vakmanschap. Zijn gedurfde creaties beïnvloedden een hele generatie ontwerpers”, aldus Bruno Pavlovsky, voorzitter van de Fédération de la Haute couture et de la Mode. “Zijn kenmerkende stijl, een mix van verfijning en moderniteit, blijft stevig verankerd in de verbeelding van de hedendaagse mode en getuigt van zijn onuitwisbare impact op de industrie en op de generaties na hem."

Hoewel Montana furore maakte in de jaren ‘80, gleed hij langzaam naar de achtergrond. Zijn modehuis moest bescherming tegen schuldeisers aanvragen in 1997. Het bedrijf werd gered, maar werd twee keer in korte tijd weer doorverkocht. Montana toonde voor het laatst een collectie in 2002 in Parijs.