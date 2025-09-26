Krijgt Diesel een nieuwe CEO?

Het lijkt erop dat jeansmerk Diesel een nieuwe CEO heeft gevonden.

Andrea Rigogliosi neemt naar verluidt begin volgend jaar de functie van CEO bij Diesel over, zodra zijn concurrentiebeding afloopt. Dit meldt het vakblad Miss Tweed op basis van bronnen in de sector. Daarmee is hij de eerste CEO bij het merk van de Italiaanse modegroep OTB Group sinds het vertrek van Eraldo Poletto in februari 2023.

Diesel wilde op het moment van publicatie geen commentaar geven.

Momenteel is Rigogliosi volgens zijn LinkedIn-profiel nog werkzaam voor het Italiaanse luxemerk Miu Miu als Global Head of Retail and Commercial. Deze functie binnen de Prada Group bekleedt hij sinds begin vorig jaar. Daarvoor was hij werkzaam voor het Italiaanse modehuis Fendi als President Europe. Daarnaast heeft hij ongeveer acht jaar ervaring opgedaan bij het Franse modehuis Christian Dior Couture, waar hij laatstelijk als directeur de Franse markt leidde.