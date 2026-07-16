La Perla Atelier benoemt Alessio Vannetti tot nieuwe CEO

Luxe lingeriemerk La Perla Atelier benoemt voormalig Gucci- en Valentino-directeur Alessio Vannetti tot nieuwe CEO, als onderdeel van de herlanceringsstrategie onder de nieuwe eigenaren Kristen en Peter Kern.

In een verklaring laat La Perla weten dat Vannetti op 1 september bij het bedrijf begint. Paolo Vannucchi, die sinds de heropening van het atelier in Bologna afgelopen december als CEO fungeerde, neemt een strategische adviesrol op zich om ‘een soepele overgang tot het einde van het lopende boekjaar te garanderen’.

Kirsten en Peter Kern, de hoofdaandeelhouders van La Perla Atelier, zeiden: “We ontmoetten Alessio eerder dit jaar. Uit die eerste gesprekken werd al snel duidelijk dat zijn begrip van wat La Perla is, en wat het kan worden, zowel nauwkeurig als breed is.

“Onze ambitie is dat La Perla zijn toppositie in de lingerie-categorie herovert en een belangrijke, unieke speler wordt in de luxe-industrie in het algemeen. Alessio heeft zijn carrière doorgebracht bij enkele van de belangrijkste Italiaanse merken, gericht op het snijvlak van vakmanschap, merkwaarde en commerciële prestaties. Dat is precies het leiderschap dat deze volgende fase vereist.”

De nieuwe eigenaren bedankten Vannucchi ook voor zijn inzet tijdens het overnameproces en de heropening van het atelier. Ze verklaarden dat hij ‘een sleutelrol speelde in het herstellen van de operationele continuïteit na de overname’.

La Perla Atelier benoemt voormalig Gucci- en Valentino-directeur tot CEO

Vannetti heeft meer dan twintig jaar ervaring aan het roer van enkele van de meest prestigieuze luxe modehuizen. Hij bekleedde senior functies bij Prada en Zegna voordat hij in 2015 toetrad tot het leiderschapsteam van Gucci onder Marco Bizzarri en Alessandro Michele. In 2020 verliet hij Gucci voor Valentino, waar hij uitvoerend vicepresident, chief brand officer en lid van het directiecomité werd. Daar werkte hij samen met de toenmalige creatief directeur Pierpaolo Piccioli. Na drie jaar keerde hij terug naar Gucci in dezelfde functie, die hij tot eind 2024 vervulde.

Meest recent was hij strategisch adviseur voor Etnia Eyewear Culture, een brillenmerk uit Barcelona, en bij Allemandi/Intesa Sanpaolo. Daar droeg hij bij aan de herinrichting van het redactionele en commerciële model van Italië's toonaangevende kunstpublicatie, Il Giornale dell’Arte.

In een reactie op zijn nieuwe rol zei Vannetti: “La Perla is een unicum; een uniek merk met een authentieke, onvervangbare waarde, geworteld in een fabriek, een ambacht en een culturele autoriteit die niet zomaar kan worden gecreëerd. Vanaf september zal mijn focus liggen op het omzetten van dat erfgoed in consistente, eigentijdse prestaties.”

Kirsten en Peter Kern voegden toe: “Met Alessio aan het roer van het bedrijf, samen met de uitzonderlijke teams in Bologna en de rest van de organisatie, hebben we vertrouwen in de toekomst van La Perla en in het volgende hoofdstuk dat we samen bouwen.”

De Kerns verwierven via Luxury Holdings LLC het merk en de productielocatie van La Perla in Bologna, Italië, in september 2025. Hiermee werden meer dan 200 banen gered na de ondergang van het merk. Het merk viert al meer dan 70 jaar vrouwelijkheid en Italiaans vakmanschap en begint onder de Kerns aan ‘een nieuw hoofdstuk’. Dit doen ze door voort te bouwen op het unieke erfgoed en tegelijkertijd een eigentijdse visie op het merk te omarmen.