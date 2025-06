Lacoste benoemt nieuwe algemeen directeur

Het Franse label Lacoste heeft Éric Vallat benoemd tot nieuwe algemeen directeur. Vallat, die Thierry Guibert opvolgt, treedt per 1 september aan in zijn nieuwe functie.

Hij komt over van de Franse drankgroep Rémy Cointreau Group, waar hij momenteel zijn functie als algemeen directeur afrondt. Daarvoor bekleedde hij dezelfde positie bij Rémy Martin en leidde hij de divisie Mode & Accessoires van Richemont Group.

Dergelijke functies maakten slechts een deel uit van Vallats dertig jaar ervaring binnen wereldwijde groepen en de mode- en luxe-industrie. Hij heeft ook verschillende leidinggevende functies bekleed bij de Franse modegigant LVMH, waaronder in de Europese business van Louis Vuitton en Christian Dior Couture. Vallat heeft verder Bonpoint en J.M. Weston geleid.

Bij Lacoste heeft Vallat de taak gekregen om "voort te bouwen op het momentum", terwijl hij het merk "naar een nieuw hoofdstuk van groei leidt, trouw aan zijn identiteit", aldus Guibert in een persbericht.

Nieuwe benoeming komt op een moment van transitie voor Lacoste

Guibert, die zijn huidige functie als algemeen directeur van MF Brands Group en Maus Frères Group, het moederbedrijf van Lacoste, zal blijven vervullen, zei dat het een "voorrecht" was om Lacoste meer dan tien jaar te leiden, "ter ondersteuning van de diepgaande transformatie die het merk naar een geheel nieuwe dimensie heeft getild."

Guibert merkte op dat hij ervoor heeft ‘gekozen om mijn rol bij het leiden van de groep opnieuw te focussen’, eraan toevoegend dat hij ‘blij is de teugels van Lacoste toe te vertrouwen aan Éric Vallat, een gedurfde leider met een erkende staat van dienst’.

De benoeming van Vallat komt te midden van een overgangsperiode voor Lacoste, dat een "agressieve" wereldwijde expansie is begonnen, met een bijzondere focus op de Amerikaanse markt. In januari 2025 vertelde Guibert aan de Financial Times dat het merk zijn jaaromzet wil verhogen tot vier miljard euro door de opening van nieuwe winkels en concessies, evenals het terugkrijgen van de controle over licenties.

Zijn opmerkingen kwamen na een periode (2023) waarin het bedrijf een omzetstijging van acht procent noteerde tot ongeveer drie miljard euro. Guibert gelooft dus dat het merk een groeipercentage van vijf tot tien procent kan handhaven, waardoor het de komende jaren de grens van vier miljard zou kunnen overschrijden.