Lacoste kondigt nieuwe creatief directeur aan: Pelagia Kolotouros

Modemerk Lacoste heeft een nieuwe creatief directeur aangesteld. Pelagia Kolotouros neemt de functie over van Louise Trotter, zo blijkt uit een persbericht.

Begin dit jaar kondigde Lacoste het vertrek van Trotter aan en meldde het merk dat het de creatieve leiding van het merk overdacht. Lacoste wil namelijk een ‘collaboratief studiomodel gericht op een collectieve visie’. De aanstelling van Kolotouros verandert hier niks aan, zo blijkt uit het persbericht. De nieuwe creatief directeur zal de creatieve studio van Lacoste overzien ‘en haar visie brengen in alle collecties’. Daarnaast zal ze ook de samenwerking tussen de creatieve teams van het merk en de samenwerkingen met creatieve gemeenschappen en collectieven overzien.

Kolotouros heeft al een flink aantal grote merken op haar cv staan. Zo werkte ze onder andere bij Theory, Calvin Klein, Yeezy, The North Face en Adidas.

“Ik ben verheugd om Pelagia Kolotouros te verwelkomen bij ons modehuis,” aldus Catherine Spindler, adjunct CEO bij Lacoste, in het persbericht. “Haar komst komt in een tijd waarin we de artistieke aanpak vernieuwen om de creativiteit en de vraag naar het bedrijf vergroten.” Spindler geeft aan dat Kolotouros een expertise heeft in het ontwikkelen van samenwerkingen, creatieve modellen te verbeteren en een talent heeft voor het verbinden van culturen - specifiek gezien de culturen van sport en mode.