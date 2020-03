Lanvin CEO stapt per direct op

Jean-Philippe Hecquet stapt per direct op bij modehuis Lanvin, zo meldt WWD. De CEO wordt tijdelijk vervangen door Joann Cheng, voorzitter van het moederbedrijf van Lanvin Fosun Fashion Group. De zoektocht naar een nieuwe CEO is inmiddels begonnen.

Hecquet kwam bij Lanvin aan boord kort nadat Fosun Fashion Group het modehuis had overgenomen in 2018. Cheng bedankt Hecquet dan ook voor zijn werk tijdens ‘deze belangrijke transitieperiode’. Voor zijn aanstelling bij Lanvin was Hecquet CEO bij Sandro.

Cheng roemde de CEO bij zijn aanstelling in 2018 nog voor zijn ervaring,“Hecquet’s uitgebreide internationale ervaring in de luxe mode, zijn sterke ondernemerschap en zijn bewezen vaardigheden als manager zijn een enorme aanwinst voor het ontwikkelen en versnellen van Lanvin’s zaken.” Hecquet prees op zijn beurt het rijke erfgoed en het unieke DNA dat de kans geeft om nieuw leven te blazen in het modehuis. Cheng meldt nu tegen WWD dat alle belangrijke partijen nog steeds stappen zetten in het positioneren van Lanvin.