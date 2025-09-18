Laura Kim en Fernando Garcia verlaten Oscar de la Renta om zich te richten op hun merk Monse

De creatief directeuren Laura Kim en Fernando Garcia kondigen hun vertrek aan bij Oscar de la Renta. Ze gaan zich volledig wijden aan de ontwikkeling van hun eigen prêt-à-portermerk, Monse.

Kim en Garcia zijn sinds 2016 creatief directeur bij Oscar de la Renta, een particulier bedrijf dat eigendom is van de familie De la Renta en wordt geleid door Alex Bolen. Ze namen deze functie over twee jaar na het overlijden van de gelijknamige oprichter, als opvolgers van Peter Copping (nu bij Lanvin).

Volgens het tijdschrift Puck zijn de medewerkers van Oscar de la Renta woensdagmiddag 17 september op de hoogte gebracht van deze verandering. Als onderdeel van de overgang krijgen Kim en Garcia, die aandeelhouders zijn van ODLR, een zetel in de raad van bestuur van het bedrijf. Hun herfst-wintercollectie 2025/2026 komt in februari 2026 uit.

Monse: een premium merk dat samenwerkt met Shein

Monse, opgericht in 2015, is een onafhankelijk premium merk gevestigd in New York. Het merk staat bekend om het deconstrueren van klassieke kledingstukken. De inspiratie komt uit de mannenmode, met deconstructieve en opengewerkte pakken en overhemden, maar ook lange jurken met vloeiende vormen die de contouren van het lichaam volgen.

Monse presenteerde de lente-zomercollectie 2026 op 14 september 2025 tijdens de New York Fashion Week. Voor deze gelegenheid breidde het duo hun aanbod uit met leren bustiers en kledingstukken die geschikt zijn voor op het werk. De show werd gepresenteerd in een decor met kunstwerken die waren uitgeleend door verzamelaars.

Shein X, het programma van Shein dat samenwerkt met onafhankelijke ontwerpers, lanceerde op 10 juli 2024 een exclusieve collectie met Monse. Kim en Garcia leidden het ontwerpproces en begeleidden vijf onafhankelijke ontwerpers bij het ontwerpen van een deel van de collectie.

Terwijl de samenwerking tussen Shein X en Pimkie in Frankrijk tot discussie leidt, lijken de Amerikanen minder bezorgd over het combineren van een zogenaamd ‘luxe’ merk met een ultra fast fashion-merk.