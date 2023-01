Laurent Madelaine aan boord bij Gymshark als Chief Supply Chain Officer

Het Britse sportkledingmerk Gymshark haalt Laurent Madelaine binnen als Chief Supply Chain Officer. Dat maakt Gymshark bekend in een persbericht. Madelaine verlaat daarmee zijn functie als Executive Vice President of Operations bij Lacoste.

Madelaine wordt verantwoordelijk voor het het soepele verloop van Gymsharks inkoop, bevoorrading en logistiek. Daarnaast zal hij toezicht houden op de kwaliteitscontrole en de duurzaamheidsstrategie van het sportkledingmerk. In zijn rol als CSCO rapporteert hij rechtstreeks aan huidig CEO Ben Francis.

Voordat Madelaine aan boord stapte bij Gymshark, werkte hij meer dan vijf jaar bij Lacoste. De laatste drie jaar was hij daar Executive Vice President of Operations. Hij was verantwoordelijk voor de toezicht op de productie, supply chain en duurzaamheid. Daarnaast maakte hij deel uit van het uitvoerend comité. Voor Lacoste, werkte Madelaine ook bij Sears, Carrefour en Tesco.