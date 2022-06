Lauw wint modeprijs tijdens Kunstbende 2022

De achttienjarige Lauw won dit weekend de eerste prijs in de categorie mode tijdens de finale van Kunstbende, zo blijkt uit een persbericht van de organisatie. De winnaars werden dit weekend bekend gemaakt tijdens het Kunstbende Young Creators Festival in de Kromhouthal in Amsterdam.

Lauw mag dit najaar werk presenteren tijdens modefestival Fashionclash. Daarnaast wint de ontwerper vrijkaarten voor Amsterdam Fashion Week en The Hague Fashion Week, een fotoshoot namens de Rabobank, een bezoek aan het museum van Fashion For Good en een modemachine van Wildschut. Op de tweede en derde plek kwamen Kate Oram en Resa. Ook zij krijgen vrijkaarten voor Amsterdam Fashion Week en gaan naar het Fashion For Good Museum.

Kunstbende, het platform voor talent tussen de dertien en achttien jaar, organiseert ieder jaar een creatieve competitie waarbij jongeren kunnen deelnemen in verschillende categorieën: content creator, dans, dj, expo, fashion, film, muziek, taal en theater. Alle winnaars van eerste prijzen mogen optreden op grote podia in Nederland.