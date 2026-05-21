Léa Siboni (The Row): “Retail was mijn beste carrièrestap”

Emotionele intelligentie is de sleutel in de mode, en nergens meer dan in de retail. Verkoopadviseurs zijn, verre van de clichés, het levendige en menselijke gezicht van deze enorme industrie. Voor een veelzijdig portret van dit vak sprak FashionUnited met professionals die verkoop zien als een kans voor groei en expertise, zoals laatst, Laurent Capizzi van Kiabi. Ditmaal gaan we in gesprek met Léa Siboni, verkoopadviseur voor het luxemerk The Row.

Welke functietitel gebruikt u het liefst en hoe lang doet u dit werk al?

Léa Siboni: Ik noem mezelf verkoopadviseur en ik doe dit werk nu bijna twee jaar.

Hoe zag uw eerste baan in de verkoop eruit?

Ik heb verschillende functies in de retail gehad, zoals storemanager en global retail coördinator, voordat ik de overstap maakte naar de ‘pure’ verkoop als verkoopadviseur.

Mijn eerste verkoopbaan was als manager van de Nodaleto-corner die net was geopend in Printemps Haussmann. Dat was tegen het einde van mijn studie aan het Institut Français de la Mode. Tussendoor heb ik ook een jaar in de communicatie gewerkt.

Voor het IFM heb ik een master in cultureel projectmanagement gedaan aan Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Verkoopadviseur worden was niet mijn plan, maar het bleek uiteindelijk het beste te passen bij mijn persoonlijkheid en levensritme.

Heeft u goede herinneringen aan uw eerste sollicitatiegesprek?

Dat was een gesprek dat vooral gericht was op persoonlijkheid en klantervaring, wat vaak het geval was bij mijn sollicitatiegesprekken. Het waren altijd prettige gesprekken, die ik vaak als een uitwisseling van gedachten beschouw.

Wat is het beste advies dat een manager of mentor u in het begin heeft gegeven?

Het beste advies dat ik ooit kreeg, is om aandacht te besteden aan alles wat een klant vertelt: waar ze woont, haar levensstijl, haar activiteiten, enzovoort. Elk detail lijkt misschien onbelangrijk, maar is in ons vak juist cruciaal.

Wat motiveert u vandaag de dag om op te staan?

Mijn team. We hebben het erg goed samen.

Kunt u omschrijven wat ‘verkoopplezier’ voor u betekent?

Voor mij is dat de adrenaline van een mooie verkoop, wanneer het lukt om precies de wensen en verwachtingen van de klant te begrijpen. Ik hou ervan om mezelf dagelijks uit te dagen en dat te combineren met klanttevredenheid. Presteren geeft me voldoening.

Wat is de meest onverwachte of memorabele verkoop die u ooit heeft gesloten?

Voordat ik bij The Row kwam, werkte ik voor Dover Street Market. Die alternatieve plek bood mij de kans om veel mensen uit de creatieve en sportieve wereld te ontmoeten. Daar heb ik mijn eerste memorabele verkopen gedaan en internationale bekendheden ontmoet.

Heeft u favoriete klanten?

Ja, met sommige klanten heb ik een speciale band. Omdat het een beroep is met direct contact, ontstaan er naar mijn mening vanzelf affiniteiten. Gemeenschappelijke passies, zoals kunst of mode, versterken die band.

Welke technische vaardigheid heeft u in de loop der jaren het meest ontwikkeld?

Mijn kennis van materialen is aanzienlijk verbeterd. Omdat ik voornamelijk managementstudies heb gedaan, had ik me daar niet eerder in verdiept.

Op welke kwaliteiten of vaardigheden in uw vak bent u het meest trots?

Ik zou zeggen: geduld. Zowel naar de klant toe als in je eigen leerproces. Een goede verkoper word je niet van de ene op de andere dag; het zijn vaardigheden die tijd kosten om te ontwikkelen.

Hoe traint u dagelijks uw oog om klanten altijd de perfecte look voor te stellen?

Door veel modeshows te bekijken. Zo blijf je je oog trainen voor nieuwe trends en kun je mooie silhouetten voorstellen.

Wat is een misvatting over het beroep van verkoper?

Veel mensen zien dit als een ‘tussenbaan’. Maar het is een volwaardig beroep dat cruciaal is in de mode- en luxesector. Het kan ook geweldige toekomstperspectieven bieden als je wilt doorgroeien, iets wat op modeopleidingen helaas te weinig wordt benadrukt. Ik vind het jammer dat dit beroep nog steeds een slechte reputatie heeft bij veel mensen, zelfs binnen onze eigen sector.

De overstap naar retail, hoewel het niet mijn oorspronkelijke plan was, is de beste carrièrestap geweest die ik kon maken. Ik heb verschillende functies kunnen uitproberen, zoals storemanager voor Nodaleto en Coperni, en global retail coördinator voor Jacquemus, waar ik onder andere meehielp met de opening van de eerste boetiek. Ook nam ik deel aan het Retail Leadership Program van Dior en was ik als verkoopadviseur betrokken bij de opening van het eerste Dover Street Market in Parijs. Ik kan iedereen alleen maar aanraden om een pad in de retail te overwegen, en dan met name als verkoopadviseur.

Dit interview is schriftelijk afgenomen.