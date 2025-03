Leanne Heuberger van Impact Institute wordt MVO Specialist bij Zeeman

Leanne Heuberger maakt de overstap naar Zeeman als MVO Specialist. Heuberger deelde haar nieuws via een bericht op LinkedIn. In haar nieuwe functie zal ze samen met het MVO-team van Zeeman werken aan het verder verduurzamen van de organisatie, met een focus op mens, milieu en maatschappij.

In begin 2024 sprak Heuberger met FashionUnited over de True Pricing-methodologie, waarmee bedrijven, waaronder textielbedrijven, inzicht krijgen in de milieu- en sociale impact van hun volledige waardeketen. Heuberger was van juni 2022 tot maart 2025 werkzaam bij de sociale onderneming Impact Institute.

“Ik kijk met veel dankbaarheid terug op mijn tijd bij Impact Institute en True Price. Samen met gedreven, slimme en fijne collega's heb ik mooie opdrachten mogen doen, van metingen op biodiversiteit tot het adviseren over het realiseren van een leefbaar inkomen,” aldus Heuberger in het bericht op LinkedIn.

Heuberger heeft verder een Master of Science in International Economics & Development van de Radboud Universiteit en een Bachelor of Arts aan de Universiteit van Maastricht.