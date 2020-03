‘Lege pagina voor een nieuw begin’’ aldus trendforecaster Li Edelkoort over coronavirus

Elk nadeel heeft zijn voordeel. Zo klinkt het in ieder geval als gekeken wordt naar het interview dat trendforecaster Lidewij Edelkoort deed met platform Dezeen. De forecaster zegt namelijk dat ‘we een lege pagina voor een nieuw begin hebben omdat veel bedrijven en geld niet meer al bestaan omdat alles langzamer zal gaan’.

Edelkoort werd door Dezeen gevraagd naar de impact van het coronavirus. Ze geeft in het interview met het platform aan dat iedereen gedwongen wordt het rustiger aan te doen. Men kan niet meer met het vliegtuig reizen, ze werken vanuit huis, kunnen alleen sociaal contact hebben met hechte vrienden of familie, moeten zelfvoorzienend worden en vooral bedachtzaam. In het interview, dat begin maart werd gepubliceerd, voorspelt ze lege schappen en een tekort aan medische voorzieningen, iets dat in veel landen zoals Nederland en België nu een realiteit is geworden.

De gigantische disruptie, mede doordat productieketens in China stil zijn gelegd en men kijkt naar productie dichter bij huis, maar ook het omvallen van bedrijven, geeft volgens Edelkoort een ‘lege pagina’ om opnieuw op te beginnen. “Het herstarten zal veel inzicht en lef vereisen om een nieuwe economie te bouwen die andere waarden heeft als het aankomt op transport, distributie, retail en het omgaan met producten.” Edelkoort geeft aan dat in tijden van crisis niet meteen een oplossing is. “We moeten de overblijfselen oprapen en alles opnieuw uitvinden wanneer het virus onder controle is. Dit is waar ik hoopvol over ben: een nieuw en beter systeem dat meer respect heeft voor ambacht en werkomstandigheden. Uiteindelijk worden we gedwongen om te doen wat waar we op de eerste plaats eigenlijk mee hadden moeten beginnen.”

Het ziet er naar uit dat we massaal een consumptie quarantaine ingaan waar we leren om blij te zijn met een simpele jurk, waar we oude favorieten herontdekken, vergeten boeken gaan lezen en flink gaan koken om het leven meer glans te geven. Het impact van het virus zal een culturele zijn en is cruciaal om een alternatieve en andere wereld te bouwen,” aldus Edelkoort tegen Dezeen.