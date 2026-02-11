Leiderschapswissel bij Bally: Mario Grauso wordt CEO

Het Zwitserse traditionele merk Bally heeft een nieuwe Chief Executive Officer. Mario Grauso volgt Ennio Fontana op, die het bedrijf verlaat. Grauso was eerder al werkzaam in een leidinggevende creatieve functie voor het merk. Vakblad WWD was de eerste die dinsdag over de benoeming berichtte.

Grauso heeft meer dan twintig jaar ervaring in het leiden van internationale mode- en lifestylemerken. Meest recent was hij sinds september 2024 CEO van Stefano Pilati Studio. Zijn voorganger Fontana trad pas in oktober 2024 in dienst bij Bally. De Italiaan werkte daarvoor bijna twee decennia in de verkoop aan de zijde van Philipp Plein. Aansluitend bekleedde hij de functie van CEO bij Roberto Cavalli en Dsquared2.

Tijdens de korte ambtstermijn van Fontana onderging Bally een commerciële heroriëntatie. De ambities om met een sterk modieuze aanpak te concurreren in het luxesegment, werden teruggeschroefd. Creatief directeur Simone Bellotti, wiens collecties positief werden ontvangen door de vakpers, verliet het bedrijf. Hij maakte de overstap naar Jil Sander.

Sinds de overname in augustus 2024 van de Duitse ondernemersfamilie Reimann, is financieel investeerder Regent de eigenaar van Bally. De private-equityfirma, gevestigd in Beverly Hills, investeert naast luxegoederen en retail ook in media, technologie en de auto-industrie. Het portfolio omvat onder andere de merken Escada en Club Monaco.

Noot van de redactie: FashionUnited heeft Bally om een reactie gevraagd.