Lelio Gavazza nieuwe CEO van Tom Ford Fashion

Tom Ford Fashion heeft een nieuwe CEO. Lelio Gavazza neemt de taak per 18 september 2023 op zich, zo is te lezen in een persbericht van Ermenegildo Zegna N.V. Ermenegildo Zegna N.V. voert de operationele activiteiten van Tom Ford Fashion uit door een licentieovereenkomst met Estée Lauder Companies, Inc., de eigenaar van het merk Tom Ford.

Gavazza maakt de stap naar Tom Ford Fashion vanaf luxe groep LVMH. Hij is daar momenteel executive vice president, sales & retail bij modemerk Bulgari. In totaal heeft hij meer dan twintig jaar ervaring in de luxe industrie, zo is te lezen in het persbericht. Hij zal bij Tom Ford Fashion verantwoordelijk zijn voor het overzien van de ontwikkeling van de collectie, merchandise, productie en de retail en wholesale distributie.

Gavazza zal nauw samenwerken met Guillaume Jesel, de president en CEO van Tom Ford.