Lenzing benoemt Georg Kasperkovitz tot CEO

De Oostenrijkse vezelproducent Lenzing AG heeft een nieuwe CEO gevonden. Ongeveer zes maanden na het aangekondigde vertrek van CEO Rohit Aggarwal is Georg Kasperkovitz benoemd tot nieuwe CEO. Dit meldt het bedrijf op vrijdag. Kasperkovitz neemt de functie over op 1 juni. Zijn ambtstermijn loopt tot 31 mei 2029.

Met de benoeming kiest Lenzing voor een interne oplossing. Kasperkovitz is sinds juni 2025 lid van de raad van bestuur en was recentelijk actief als operationeel directeur) (COO). In deze functie was hij verantwoordelijk voor de verkoop, de productie en de toeleveringsketen van de vezeldivisie, evenals het bedrijfsbrede prestatieprogramma. Als CEO neemt hij, naast de verantwoordelijkheid voor de wereldwijde vezelproductielocaties, ook de wereldwijde leiding over de verkoop van vezels, de toeleveringsketen en human resources op zich.

Na het vertrek van Aggarwal, die in februari om persoonlijke redenen zijn functie neerlegde, werd het bedrijf tijdelijk geleid door een driekoppige raad van bestuur. Deze bestond uit de toenmalige financieel directeur (CFO) Nico Reiner, Chief Pulp and Chief Technology Officer (CPO/CTO) Christian Skilich en Kasperkovitz. In de toekomst zal de raad van bestuur bestaan uit CEO Kasperkovitz, de inmiddels benoemde CFO Mathias Breuer en Christian Skilich.

“In de afgelopen maanden heeft de raad van commissarissen zich intensief beziggehouden met de invulling van de CEO-positie en zowel interne als externe kandidaten overwogen”, verklaart Patrick Lackenbucher, voorzitter van de raad van commissarissen van Lenzing AG. “Hierbij werd duidelijk dat de huidige raad van bestuur zeer effectief samenwerkt en Georg Kasperkovitz zijn verantwoordelijkheidsgebieden uiterst succesvol leidt. Hij heeft meetbare vooruitgang geboekt in operationele prestaties en winstgevendheid. Zijn benoeming tot CEO is daarom een logische stap die, vooral in een uitdagende marktomgeving, stabiliteit en daadkracht garandeert.”

De toekomstige CEO heeft meer dan vijftien jaar internationale managementervaring in Europa, Noord-Amerika en Azië. Gedurende zijn carrière bekleedde Georg Kasperkovitz verschillende leidinggevende functies, onder andere bij het verpakkings- en papierconcern Mondi Plc en bij het goederenvervoerbedrijf Rail Cargo Austria AG.