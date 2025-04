Lenzing Group neemt afscheid van Chief Transformation Officer

Lenzing Group brengt wijzigingen aan in de raad van bestuur. Chief Transformation Officer Walter Bickel heeft eind maart het bedrijf verlaten, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht.

Bickel was sinds april 2024 onderdeel van de raad van bestuur en had als taak de verdere ontwikkeling en implementatie van het prestatieprogramma te leiden. Onder zijn leiding konden de geplande bijdragen van het prestatieprogramma aanzienlijk worden overtroffen, aldus Lenzing. “Bickel heeft de basis voor toekomstige belangrijke verbeteringsstappen gelegd en het programma zo gestructureerd dat het naadloos kan worden voortgezet.”

“Met de consequente uitvoering van ons prestatieprogramma, dat nu ruim boven plan ligt, hebben we het bedrijf op veel gebieden aanzienlijk kunnen verbeteren en de crisisbestendigheid kunnen vergroten. We zullen het programma nu onverminderd en met dezelfde discipline voortzetten om ervoor te zorgen dat Lenzing ook in de toekomst de toonaangevende geïntegreerde vezelgroep en daarmee de innovatieve kracht in de industrie blijft”, schrijft Rohit Aggarwal, Chief Executive Officer van de Lenzing Group.

Bickel voegt daaraan toe: “Ik kan terugkijken op een succesvolle tijd bij de Lenzing Group. Samen hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt en een duurzaam prestatieprogramma opgezet waar Lenzing ook in de toekomst van zal profiteren. Ik wil graag de raad van bestuur en het hele Lenzing team bedanken voor de succesvolle samenwerking.”

Het prestatieprogramma is in het leven geroepen om kosten te verlagen en efficiëntie te verhogen. Het doel is om jaarlijkse kostenbesparingen te realiseren van meer dan 180 miljoen euro vanaf boekjaar 2025.