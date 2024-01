Levi Strauss & Co. benoemt nieuw lid van de raad van bestuur

Levi Strauss & Co. benoemt David Marberger tot lid van de raad van bestuur. Marberger treedt per direct toe en neemt meer dan dertig jaar ervaring in financiën en leiderschap met zich mee.

Marberger zit momenteel op de stoel als vicevoorzitter en Chief Financial Officer voor Conagra Brands, Inc waar hij toezicht houdt op de financiën en informatietechnologie van het bedrijf. De CFO trad in 2016 in dienst bij het bedrijf. Voordat hij Conagra Brands binnenstapte, vervulde hij de CFO-functie bij Prestige Brands.

“Marbergers expertise zal van onschatbare waarde zijn voor de volgende fase van groei en succes voor het bedrijf. We zijn blij hem te verwelkomen in onze raad van bestuur”, aldus Bob Eckert, voorzitter van de raad van bestuur van Levi Strauss & Co., in het persbericht.