Levi Strauss & Co. benoemt nieuwe Chief Supply Chain Officer

Levi Strauss & Co. (LS&Co.) heeft Chris Callieri benoemd tot nieuwe senior vicepresident en Chief Supply Chain Officer.

Callieri, die meer dan twintig jaar internationale ervaring heeft in supply chain management binnen de retail- en consumentengoederenindustrie, treedt op 15 september in dienst bij LS&Co. Hij rapporteert rechtstreeks aan Michelle Gass, president en Chief Executive Officer.

In zijn nieuwe rol treedt Callieri toe tot het directieteam van het bedrijf. Hij wordt verantwoordelijk voor de wereldwijde supply chain-activiteiten van het merk Levi's. Zijn verantwoordelijkheden omvatten productontwikkeling, sourcing, wereldwijd leveranciersmanagement, duurzaamheid, distributie en logistiek.

Gass reageert in een verklaring op de benoeming: “We zijn verheugd Chris te verwelkomen bij LS&Co. op dit cruciale moment in onze ontwikkeling naar een direct-to-consumer denim lifestyle-bedrijf."

"Met een bewezen staat van dienst in het leveren van resultaten op grote schaal, is hij de juiste leider om de flexibiliteit van onze end-to-end supply chain te versterken, innovatie te stimuleren en onze duurzaamheidsdoelen te bevorderen - en tegelijkertijd uitzonderlijke waarde te leveren aan onze fans wereldwijd."

Callieri komt van Victoria's Secret & Co., waar hij Chief Supply Chain Officer was. Hij gaf leiding aan een team in meerdere regio's en hield toezicht op productontwikkeling, sourcing, productie, distributie en logistiek voor verschillende categorieën, waaronder lingerie, kleding, accessoires en beautyproducten.

Eerder bekleedde hij verschillende senior functies bij Tory Burch en Adidas.

“Ik ben zeer enthousiast om me bij LS&Co. aan te sluiten in deze spannende tijd voor het iconische merk Levi's, een echte leider in zijn categorie die gedijt in het centrum van de cultuur", voegt Callieri toe. "Ik kijk ernaar uit om samen te werken met het getalenteerde LS&Co.-team om sterke prestaties te leveren, onze fans over de hele wereld van dienst te zijn en de positie van Levi's als het meest toonaangevende denim lifestyle-merk ter wereld te versterken."