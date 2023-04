Levi Strauss & Co. benoemt nieuwe CMO voor modemerk Levi’s

Levi Strauss & Co. benoemt Kenny Mitchell als senior vicevoorzitter en Chief Marketing Officer voor het modemerk Levi’s, zo maakt het bedrijf bekend in een persbericht. Mitchell treedt per 5 juni in dienst.

Als CMO is Mitchell verantwoordelijk voor het ontwikkelen van merkstrategieën voor Levi’s, gericht op het versterken van de positie in de denimwereld en als lifestylemerk. Mitchell rapporteert rechtstreeks aan Michelle Gass, voorzitter van Levi Strauss & Co..

Mitchell brengt meer dan twintig jaar ervaring aan merkopbouw in de Verenigde Staten met zich mee. Zijn expertise ligt bij de digitale, creatieve en innovatieve wereld. Mitchell waait over van Snap, het moederbedrijf van Snapchat, waar hij sinds 2019 werkzaam was als CMO en leiding gaf aan de groei van de wereldwijde community en de reclame- en ontwikkelingspartners van het platform. Daarvoor bekleedde hij diverse functies bij onder andere McDonalds USA en Gatorade (PepsiCo).