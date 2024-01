Levi Strauss & Co benoemt voormalig Gap-manager Nancy Green tot CEO van Beyond Yoga

Beyond Yoga, het sportmodemerk van de Amerikaanse kledingleverancier Levi Strauss & Co, krijgt een nieuwe baas.

Vrijdag kondigde het moederbedrijf de benoeming aan van Nancy Green als CEO van het label. De ervaren textielmanager begint op 1 februari aan haar nieuwe functie. Ze volgt Michelle Wahler op, die Beyond Yoga in 2005 samen met Jodi Guber Brufsky oprichtte. Een andere belangrijke leidinggevende, Chief Operations Officer en Chief Financial Officer, Jesse Adams, zal het merk verlaten, aldus een verklaring.

Green heeft in haar carrière diverse topposities bekleed bij het Amerikaanse modeconcern Gap Inc. Daar beheerde ze onder andere de merken Athleta en Old Navy. Volgens haar toekomstige werkgever zal ze in haar nieuwe functie ‘de groei en uitbreiding stimuleren’ van Beyond Yoga.

Het kledingconcern Levi Strauss & Co, dat ook eigenaar is van het denimlabel Levi's en de merken Dockers en Denizen, nam Beyond Yoga in 2021 over om "zijn portfolio te diversifiëren" en het "snelgroeiende segment van actieve kleding" te betreden. Volgens het bedrijf droeg het merk in het afgelopen boekjaar bijna 100 miljoen dollar bij aan de omzet van de Groep. Het label opende zijn eerste eigen winkel in 2022 en heeft nu zes winkels.