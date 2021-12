Linda.Meiden heeft een nieuwe hoofdredacteur: Mandy Woelkens

Mandy Woelkens wordt de nieuwe hoofdredacteur van tijdschrift Linda.meiden. Dat blijkt uit een nieuwsbericht op de website van magazine Linda., de grote zus van Linda.meiden. Woelkens werkt op dit moment als presentator, podcastmaker en schrijver, en is adjuncthoofdredacteur bij Cosmopolitan.

Woelkens ‘staat voor inclusiviteit, wil graag mensen inspireren om zichzelf te zijn en maatschappelijke thema’s bespreekbaar maken’, zo is in het nieuwsbericht te lezen. “We zijn enorm trots dat we zo’n talent als Mandy Woelkens bij Linda.meiden mogen verwelkomen,” schrijft Jildou van der Bijl, creatief directeur bij Linda. “Met haar sprankelende persoonlijkheid, scherpe ideeën, wil om de wereld te veranderen en haar brede ervaring in de media, zowel voor als achter de schermen, is zij uitermate geschikt om Linda.meiden naar het next level te brengen.”

Woelkens zelf ‘kijk(t) met enorm veel enthousiasme uit naar dit avontuur’, zegt ze in het bericht. “Met het team, maar ook met de lezers van Linda.meiden, hoop ik samen te groeien en verder te bouwen aan het platform. Om het meer divers en inclusief te maken zowel in print, offline en online. Linda.meiden heeft al een fantastische community en ik hoop nog meer mensen aan te kunnen spreken die zichzelf kunnen herkennen in datgene wat we gaan maken en doen. Zodat we op die manier een nog hechtere community kunnen vormen, die elkaar ziet, inspireert, motiveert en enthousiasmeert.”