Line Andrea Fandrup wordt nieuwe CFO van Bestseller

Deense modegroep Bestseller heeft Line Andrea Fandrup aangesteld als nieuwe CFO. Zij treedt op 1 mei 2026 in dienst en volgt daarmee Thomas Børglum Jensen op, die de functie de afgelopen acht jaar vervulde.

Fandrup werkte eerder onder andere bij A.P. Moller, Maersk, Novozymes en Rockwool. Haar meest recente positie was CFO bij het beursgenoteerde bedrijf NKT. Bij Bestseller wordt zij verantwoordelijk voor de volledige financiële organisatie, waaronder controlling, rapportage, risicobeheer en investeringen. Daarnaast zal zij een rol spelen in het koppelen van de financiële strategie aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf.

“Wij gaan een spannende periode tegemoet met grote kansen, maar ook met de vereiste dat we scherp, vakkundig en met een langetermijnvisie naar onze financiën blijven kijken. Line heeft zowel de strategische inzichten als de operationele ervaring die nodig zijn om onze ambities waar te maken. Ik ben ervan overtuigd dat zij een waardevolle aanvulling op het team zal zijn”, aldus CEO Anders Holch Povlsen in een persbericht.

Ook Fandrup zelf kijkt uit naar haar nieuwe functie. “Ik heb een zeer positieve eerste indruk gekregen van Bestseller als een bedrijf met zowel ondernemerschap als een sterke wens om het verschil te maken. Dat spreekt mij enorm aan, en ik kijk ernaar uit om het bedrijf en de cultuur beter te leren kennen – en om bij te dragen aan het waarborgen dat wij financieel sterk en goed gepositioneerd zijn om de ambities van Bestseller waar te maken”, aldus Fandrup in het persbericht.