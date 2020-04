Lintje voor modeontwerper Sepehr Maghsoudi

Modeontwerper Sepehr Maghsoudi was afgelopen weekend een van de gelukkigen die een lintje mocht ontvangen. De ontwerper is daarbij ook geridderd in de Orde van Oranje-Nassau, zo wordt gemeld in het persbericht.

Normaal gesproken worden lintjes uitgereikt door de burgemeester van de gemeente waarin de ontvanger woont, maar vanwege de afstand die gehouden moet worden, werd het lintje dit keer opgespeld door de ouders van Maghsoudi. De burgemeester ontbrak echter niet. Hij kwam langs bij het atelier en conceptstore van de ontwerper om hem te feliciteren.

Maghsoudi is tijdens zijn carrière al uitgeroepen tot designer of the year en maakte onderdeel uit van diverse exposities. Zo vond vorig jaar nog de expositie ‘From Thread to Gold’ plaats over het werk van de ontwerper. Hij ontwierp kostuums voor films en beroemdheden en showde twee keer in Parijs. Maghsoudi zet zich daarnaast ook in voor talentontwikkeling van jongeren.

Beeld: via Team Sepehr Maghsoudi