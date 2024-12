Lotte Bastiaansen wordt nieuwe creatief directeur van Linda

Lotte Bastiaansen wordt de nieuwe creatief directeur van mediabedrijf Linda. Ze volgt Jildou van der Bijl op, die in december 2022 na een carrière van 17 jaar bij Linda vertrok. Bastiaansen werkt al meer dan negen jaar bij het bedrijf en heeft in die tijd verschillende functies vervuld.

Bastiaansen begint in 2015 als producer voor Linda.tv en heeft sindsdien een indrukwekkende carrière opgebouwd. De afgelopen twee jaar is zij adjunct-hoofdredacteur van Linda.nl en Linda.premium, waar zij onder andere verantwoordelijk is voor de groei van het platform en de ontwikkeling van nieuwe (branded) content. In haar LinkedIn-post bedankt Bastiaansen het team van Linda.nl voor de afgelopen jaren: "Dank aan het fantastische team van Linda.nl voor de afgelopen twee jaar. Dankzij jullie (verhalen) staat Linda.nl als een huis!"

Als creatief directeur richt Bastiaansen zich op de verdere groei van het merk Linda, dat naast de tijdschriften Linda, Linda Meiden en Linda Loves, ook bestaat uit socialmediakanalen en de website Linda.nl. Het merk maakt onderdeel uit van Talpa Network, het mediabedrijf van John de Mol, de broer van Linda de Mol.