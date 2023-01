Louise Trotter stapt op als creatief directeur Lacoste

Na vier jaar dienst bij Lacoste stapt creatief directeur Louise Trotter op bij het bedrijf, zo blijkt uit een persbericht. Trotter is de eerste vrouwelijke creatief directeur van het merk. Ze vertrekt omdat ze ‘andere kansen gaat najagen’.

Een opvolger is nog niet aangekondigd, maar Lacoste laat weten dat het de aanpak voor de creatieve leiding van het merk overdenkt. Zo meldt het merk dat het ‘een collaboratief studiomodel gericht op een collectieve visie’ wil opzetten. “Ik wil Louise bedanken voor haar creativiteit en toewijding en voor haar bijdrage aan het erfgoed van het merk,” aldus Thierry Guibert, president van Lacoste, in het persbericht. “Lacoste begint nu aan een nieuw hoofdstuk, met een collectief van ontwerpers die toegewijd zijn aan het werken met Lacoste om talent en connecties te delen. Naast het ontwerp van onze collecties wil ons merk verder gaan met de missie om culturen en gemeenschappen te verbinden,” aldus Guibert.

Trotter wordt door Lacoste geroemd voor het aanbrengen van consistentie in alle ontwerpen van Lacoste tijdens haar werk bij het merk. “Ze heeft ons ook bijgestaan in de verschuiving naar damesmode waarbij ze een nieuwe garderobe heeft samengesteld waarin comfort en stijl wordt gecombineerd,” aldus het merk in het persbericht.

De creatief directeur werkte voor haar aanstelling bij Lacoste onder andere bij Brits merk Joseph en het merk Jigsaw. Bij haar aanstelling in 2018 werd ze geroemd om haar 'visionaire benadering van lijnen en materialen, alsook haar expertise in het ontwerpen van zeer technische stukken'.