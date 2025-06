Luca de Meo verlaat Renault en gaat naar verluidt naar Kering als CEO

Luca de Meo heeft zijn functie als algemeen directeur van Renault neergelegd en zou, volgens de Franse krant Le Figaro, algemeen directeur kunnen worden van luxeconcern Kering. Dit nieuws komt nadat de voorzitter en algemeen directeur van Kering, François-Henri Pinault, heeft besloten zijn respectievelijke rollen te scheiden.

Het nieuws dat De Meo zijn functie bij de Franse autogroep zou verlaten, werd bekendgemaakt tijdens de bestuursvergadering van zondag. De in Parijs gevestigde manager treedt op 15 juli af.

De raad van bestuur, bijeengeroepen door voorzitter Jean-Dominique Senard, sprak zijn dank uit voor de heropleving en transformatie van de groep en besloot dat zijn ontslag inging op 15 juli.

“De raad van bestuur is begonnen met de procedure voor de benoeming van een nieuwe algemeen directeur op basis van het reeds gedefinieerde opvolgingsplan en heeft vertrouwen uitgesproken in de kwaliteit en ervaring van het managementteam om de transformatiestrategie van de Renault Groep in deze nieuwe fase voort te zetten en te versnellen”, aldus een verklaring van Renault, die op zondag 15 juni werd gepubliceerd.

“Er komt een moment in het leven waarop je weet dat de klus geklaard is. Bij de Renault Groep hebben we in minder dan vijf jaar tijd voor immense uitdagingen gestaan! We hebben bereikt wat velen onmogelijk achtten. Vandaag spreken de resultaten voor zich: ze zijn de beste in onze geschiedenis”, voegde De Meo eraan toe.

Bij Kering zou De Meo toetreden tot het luxe modeconcern in een tijd van financiële turbulentie. Het bedrijf kampt met tegenvallende resultaten, die met name worden beïnvloed door de financiële resultaten van zijn vlaggenschipmerk Gucci. In het eerste kwartaal van 2025 rapporteerde de groep een omzetdaling van veertien procent, na een daling van de nettowinst met tweeënzestig procent voor boekjaar 2024.

FashionUnited heeft contact opgenomen met Kering met het verzoek om commentaar.