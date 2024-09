Ludovic de Saint Sernin bevestigd als Jean Paul Gaultiers volgende gastontwerper

Belgische ontwerper Ludovic de Saint Sernin is de nieuwe gastontwerper bij Jean Paul Gaultier. Het merk bevestigt op Instagram de geruchten die al ruim een week gaan. De Saint Sernin toont zijn collectie in januari 2025.

Ludovic de Saint Sernin is geboren in Brussel en groeide op in Parijs. Hij werkte bij diverse modehuizen waaronder Balmain en richtte in 2017 zijn eigen gelijknamige merk op. Het merk en tevens De Saint Sernins stijl wordt gekenmerkt door sensualiteit en seksualiteit. Hij werkte ook een enkel modeseizoen voor Ann DeMeulemeester als creatief directeur.

Modehuis Jean Paul Gaultier werkt al geruime tijd met gastontwerpers. Eerdere ‘gasten’ waren Olivier Rousteing, Glenn Martens, Chitose Abe, Haider Ackermann en Simone Rocha.