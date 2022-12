Ludovic de Saint Sernin nieuwe creatief directeur Ann Demeulemeester

Belgisch modehuis Ann Demeulemeester heeft een nieuwe creatief directeur. Ontwerper Ludovic de Saint Sernin neemt de taak op zich, zo melden het merk en de ontwerper in een statement op Instagram.

De eerste collectie van De Saint Sernins hand zal getoond worden tijdens Paris Fashion Week in maart 2023. “Sensualiteit, spanning, silhouet, vloeiendheid, wildheid en een grafisch gevoel zijn bepalende pijlers van taal die Ludovic de Saint Sernin gaat opbouwen als hij de nieuwe koers van Ann Demeulemeester uitstippelt, waarbij hij zijn benadering van mode injecteert als een instrument om iemands aanwezigheid en uiterlijk vorm te geven en te bevrijden,” aldus het statement. Het merk vult aan dat De Saint Sernin ‘de Ann Demeulemeester-trekjes vormgeeft rond zijn visie, neigingen en individualiteit, door een lezing uit eerste hand te bieden en de band met het hedendaagse publiek die daaruit voortvloeit.”

De collecties van Ann Demeulemeester worden sinds juli 2020 ontworpen door een team binnen het modehuis. In juli 2020 vertrok namelijk creatief directeur Sébastien Meanier, waarna er geen vervanger werd aangesteld. Kort daarna werd aangekondigd dat modehuis Ann Demeulemeester in Italiaanse handen viel en werd overgenomen door Claudio Antonioli. Niet veel later werd bekend dat oprichter en voormalig creatief directeur Ann Demeulemeester zelf terugkeerde, maar dit keer alleen als adviseur.

Ann Demeulemeester: Na twee jaar zonder creatief directeur neemt Ludovic de Saint Sernin het stokje over

Ludovic de Saint Sernin is geboren in Brussel en opgegroeid in Parijs. Hij studeerde aan l’ESAA Duperré en werkte voor diverse modehuizen waaronder Balmain. In 2017 richtte hij zijn eigen, gelijknamige, label op. Het merk wordt gekenmerkt door sensualiteit en seksualiteit. Hij ontwerpt zonder een specifiek gender in gedachte waardoor zijn items door alle genders gedragen kunnen worden. Het merk staat bekend om het ondergoed, aldus het label op zijn eigen website. De onderbroek met oogjes is een signatuurstuk geworden. Het gros van de items in de collecties worden in Frankrijk gemaakt en worden zo duurzaam mogelijk geproduceerd. De collecties worden verkocht bij onder andere MatchesFashion en Farfetch.