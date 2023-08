LuisaViaRoma benoemt nieuwe CEO

De Italiaanse luxe moderetailer LuisaViaRoma benoemt Tommaso Maria Andorlini als nieuwe Chief Executive Officer. Dat schrijft de Italiaanse website Pambianconews. De verandering in de top sluit volgens het nieuwsplatform aan bi jde langetermijnvisie en groeistrategie van de luxe moderetailer.

Andorlini treedt in de schoenen van Alessandra Rossi. “We zijn verheugd Andorlini te verwelkomen in de LuisaViaRoma familie. Deze overname is een strategische kans om onze krachten te bundelen en een nieuw referentiepunt te creëren in de digitale/fashion sector. Onze gedeelde waarden en complementaire vaardigheden zullen de weg vrijmaken voor spannende nieuwe mogelijkheden en uitdagingen”, vertelt Andrea Panconesi, oprichter en Pambianconews volgens Pambianconews.

Andorlini is blij met zijn nieuwe aanstelling: “Dit bedrijf heeft een sterke reputatie van innovatie en topkwaliteit en ik kijk ernaar uit om samen met het team nieuwe grenzen te verkennen.”