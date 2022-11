Lululemon Athletica benoemt Isabel Ge Mahe tot lid van Raad van Bestuur

Sportkledingmerk Lululemon Athletica benoemt Isabel Ge Mahe tot lid van de Raad van Bestuur, dat meldt het sportkledingbedrijf in een persbericht. Ge Mahe was hiervoor de vice-president en algemeen directeur van Apple in Groot-China.

“Ik ben trots op mijn rol bij de Raad van Bestuur van Lululemon. Het is een doelgericht bedrijf met een opwindende visie en het heeft mogelijkheden voor wereldwijde groei, ook in China. Ik kijk ernaar uit om met het bedrijf samen te werken terwijl het verder bouwt aan zijn momentum en meer gasten over de hele wereld bedient”, aldus Ge Mahe in het persbericht.

Ge Mahe bekleedde haar functie als vice-president en algemeen directeur bij Apple en speelde een grote rol bij de ontwikkeling van nieuwe functies voor Apple-producten in China, zo is te lezen. Sinds 2019 was Ge Mahe lid van de Raad van Bestuur van Starbucks en werd in 2021 en 2022 genoemd op de lijst van Fortune’s 50 Most Powerful Women.