Lululemon Athletica Inc. benoemt Meghan Frank tot CFO

Lululemon Athletica Inc. krijgt een nieuwe CFO. Meghan Frank zal de taak per 23 november op zich nemen, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Ze wordt hiermee de eerste vrouwelijke CFO van het bedrijf, aldus Lululemon.

Frank is al sinds 2016 werkzaam bij Lululemon Athletica Inc. Ze begon bij het bedrijf als Senior Vice President of Financial Planning and Analysis en vervulde sinds april de rol van interim co-CFO samen met Alex Grieve.

“Meghan heeft verstand een uniek begrip van retail door haar ervaring in zowel financiële en merchandise planning,” aldus Calvin McDonald, de CEO van Lululemon Athletica Inc. in het persbericht. “Aan het begin van het jaar, toen de coronacrisis startte, heeft Meghan meer verantwoordelijkheid genomen binnen het bedrijf en laten zien dat ze wendbaar is, zakelijk inzicht heeft en natuurlijke leiderschaps vaardigheden heeft. Ik zie er naar uit om nauw met haar samen te werken in haar nieuwe rol en van haar strategische inzichten gebruik te kunnen maken.”