Lululemon benoemt Chief Brand Officer

Lululemon Athletica Inc. heeft Nikki Neuburger benoemd als chief brand officer, zo meldt het bedrijf in een persbericht.Neuburger start per 20 januari met haar nieuwe functie.

Neuburger werkte hiervoor bij onder andere Uber en Nike. “Nikki is een innovatieve marketing leider met een bewezen cv van het bouwen en opschalen van wereldwijde merken waardoor ze de ideale persoon is om de eerste chief brand officer van Lululemon te worden,” aldus CEO van Lululemon Athletica Inc. Calvin McDonald. “Haar jaren van ervaring in de athletische industrie samen met haar grote expertise in digitale marketing, consumenten inzichten merk creativiteit zullen essentieel zijn als we ons momentum verder uitbouwen.”

Neuburger geeft in het persbericht aan dat ze Lululemon al langere tijd volgt en bewonderd en zich aansluit bij de waarden van het bedrijf. “Ik zie er naar uit om het merk naar een hoger niveau te tillen en diepere banden op te bouwen met nieuwe en bestaande klanten.”