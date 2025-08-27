Lululemon benoemt eerste Chief AI

Het Canadese athleisure-merk Lululemon heeft Ranju Das aangesteld als zijn allereerste Chief AI and Technology Officer. Het bedrijf wil kunstmatige intelligentie inzetten om productinnovatie te verbeteren en de klantervaring te personaliseren.

Das heeft meer dan twintig jaar leiderschapservaring in het opschalen van wereldwijde organisaties en het stimuleren van AI-gedreven innovatie in de gezondheidszorg, financiële technologie en consumententechnologie. Hij brengt ‘diepgaande ervaring’ met bedrijfssystemen, digitale innovatie, AI en machine learning naar Lululemon.

Hij treedt op 2 september in dienst bij Lululemon en zal verantwoordelijk zijn voor het leiden van de technologieorganisatie van het bedrijf. Ook zal hij de ontwikkeling en uitvoering van de volgende fase van Lululemons technologie- en AI-strategie stimuleren. Hij rapporteert rechtstreeks aan CEO Calvin McDonald.

McDonald zei in een verklaring over de benoeming: “We zien een geweldige kans om AI en technologie verder te benutten om ons productinnovatieproces te bevorderen, onze flexibiliteit en snelheid naar de markt te verbeteren, en meer betrokkenheid en personalisatie in onze klantervaring te brengen.”

“Ranju’s brede expertise en bewezen staat van dienst in het leiden van grootschalige technologie- en AI-transformaties maken hem de ideale persoon om dit werk bij Lululemon vooruit te helpen en onze technologieorganisatie naar een hoger niveau te tillen.”

Das was onder andere CEO en oprichter van Swan AI Studios, waar hij de ontwikkeling van geavanceerde AI-platforms en -toepassingen in verschillende sectoren leidde.

Voor Swan AI Studios was hij CEO van OptumLabs, de onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling van UnitedHealth Group. Daar leidde hij transformatieve AI- en datagestuurde initiatieven in de gezondheidszorg en verzekeringssector. Hij werkte bijna acht jaar bij Amazon als algemeen directeur voor Amazon AI Services, waar hij enkele van de belangrijkste AI-aanbiedingen van het bedrijf opbouwde en opschaalde.

Das zei over zijn nieuwe functie: “Ik ben enthousiast om bij Lululemon te komen werken op een cruciaal moment in de technologietransformatie van het bedrijf. De mogelijkheid om technologie en AI in de hele retailwaardeketen te gebruiken om de manier waarop we onze klanten bedienen te verbeteren, is nog nooit zo groot geweest.”

“Ik kijk ernaar uit om met de teams van Lululemon samen te werken om de data-, technologie- en AI-strategieën van het bedrijf te bevorderen. Zo stimuleren we voortdurende groei, operationele uitmuntendheid, eersteklas producten en uitzonderlijke klantervaringen.”

Lululemon kondigde ook aan dat Chief Information Officer Julie Averill het bedrijf in september zal verlaten als onderdeel van een ‘geplande leiderschapstransitie om andere kansen na te streven’.