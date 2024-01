Lululemon benoemt nieuwe creatief directeur

Sportmodebedrijf Lululemon heeft een nieuwe creatief directeur: Jonathan Cheung. Hij zal het creatieve team gaan leiden en rapporteert rechtstreeks aan Chief Product Officer Sun Choe. Cheung stapt vanaf vandaag in zijn nieuwe rol.

Nu Cheung de creatieve touwtjes in handen heeft, is hij verantwoordelijk voor het vormgeven van de wereldwijde creatieve strategie van Lululemon en het creëren van een routekaart voor productontwerp met een ‘inspirerende creatieve visie’, zo meldt Lululemon in een persbericht.

Cheung brengt 30 jaar ervaring met zich mee op het gebied van creatief en zakelijk leiderschap. In zijn meest recente rol was hij actief als consultant en werkte hij voor bedrijven, zoals Gap, Merrell en Pangaia. De nieuwe creatief directeur was eerder ook de senior vice president of design and design innovation bij Levi’s.

Lululemon krijgt niet enkel een nieuwe creatief directeur, het roept ook de functie vicevoorzitter voor het ontwerp van bovenkleding in het leven. Die functie wordt vanaf vandaag bekleedt door JJ Collier. Collier zal leiding geven aan de ‘outerwear’-teams en zal zich focussen op categorie-innovaties.