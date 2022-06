Luxe streetwear retailer End. stelt nieuwe CEO aan

Britse luxe streetwear retailer End. heeft een nieuwe CEO, zo meldt Business of Fashion. Parker Gundersen neemt de leiding van het bedrijf op zich en volgt de twee mede-oprichters Christiaan Ashworth en John Parker op.

Gundersen is geen onbekende in de modewereld. Hij was onder andere werkzaam bij de DFS Group en was CEO van Zalora, een e-tailer uit Zuid-Oost Azië. Ashworth en Parker zullen bij End. aanblijven als onderdeel van de directie, aldus Business of Fashion.

Ruim een jaar geleden kondigde de Amerikaanse Carlyle Group dat het een meerderheidsbelang had genomen in End. Het werd hiermee in een klap de eigenaar van het bedrijf. De CEO-wissel is een van de eerste zichtbare veranderingen bij het bedrijf sinds de overname.